Ответили пословицей: Кремль отреагировал на заявление США о "победе" в Сирии

Ранее Владимир Путин приказал начать вывод группировки из Сирии. Президент отметил, что российские военнослужащие блестяще выполнили задачу: террористы разгромлены, а Сирия сохранена как суверенное, независимое государство.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Заявление Вашингтона о том, что америка победила "Исламское государство"* в Сирии, вызвало в Кремле реакцию, передает РИА Новости.

"Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал высказывания о том, что Россия не полностью выведет войска из арабской республики.

"Да, пункт временного базирования в Хмеймиме и пункт временного базирования в Тартусе продолжают работу. Собственно, так, как об этом говорил президент и Верховный главнокомандующий Путин", — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер принял решение вернуть значительную часть контингента "после того, как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций". "Дело не в победе", — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее представитель Пентагона майор Эдриан Ранкайн-Галлоуэй усомнился в том, что российские войска покинут Сирию. По его словам, после прошлых заявлений России о плановом уходе из Сирии "не было значительного сокращения боевых сил".

Накануне президент США Дональд Трамп сказал, что его страна добилась победы над ИГ* в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

В понедельник Владимир Путин приказал начать вывод группировки из Сирии. Выступая на российской базе в Хмеймиме, он заявил, что военнослужащие блестяще выполнили задачу: террористы разгромлены, а Сирия сохранена как суверенное, независимое государство.

ВКС начали наносить удары по боевикам в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе официального Дамаска. В марте 2016-го Россия вывела большую часть группировки. За время операции были уничтожены более 32 тысяч боевиков.

С террористами и в Сирии, и в Ираке также борется международная коалиция во главе с США. В российском Минобороны указывали, что в этом году в Сирии Вашингтон с союзниками освободил только Ракку, осада и штурм которой продолжались одиннадцать месяцев.

Девятого декабря премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.