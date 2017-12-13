Безрезультатный: прошел 42 раунд Женевских дискуссий

Делегация Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Дауром Кове приняла участие в 42- ом раунде Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который прошел в Женеве 13 декабря.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Амра Амичба. По итогам продолжительных переговоров стороны не сумели согласовать окончательный вариант текста заявления о неприменении силы. Об этом сообщил Sputnik помощник министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба

По его словам, основное внимание в повестке дня было посвящено вопросу согласования устного заявления участников по неприменению силы.

"Стороны приступили к согласованию и обсуждению взаимоприемлемых формулировок текста заявления, но не сумели согласовать окончательный вариант, — сказал Тужба.- В результате было принято решение продолжить работу над текстом заявления на следующем раунде международных Женевских дискуссий".

В рамках работы второй рабочей группы традиционно обсуждались вопросы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, доступом к образованию и многими другими актуальными проблемами.

Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 27- 28 марта 2017 года.

Женевские дискуссии открылись 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози от 12 августа и 8 сентября 2008 года. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.