"Лешие" с винтовкой и выстрел в "яблочко": один день со снайперами

Снайперы российской военной базы ЮВО в Абхазии провели тактические и огневые учения, на которых присутствовал корреспондент Sputnik. О том, кто такие "лешие" и как можно замереть в одном положении на часы, читайте в материале Бадри Есиава.

Бадри Есиава, Sputnik

"Леший" в логове

В зарослях золотарника на территории Седьмой российской военный базы ЮВО в Гудауте затаились "лешие". Такое "сказочное" название получил специальный камуфляж снайперов. Иначе его и не назовешь.

Жутковатое зрелище. Бесшумно крадущиеся "лохматые" силуэты с винтовками в руках и автоматами Калашникова за спиной. Неожиданно из травы выпрыгнул охотничий пес, который едва не сорвал разведывательную операцию, путаясь под ногами снайперов. Видимо, рассчитывал поиграть или помочь добыть дичь.

"Эта группа снайперов должна занять позицию, чтобы наблюдать за противником, составить схему местности и после выполнения задачи, вернуться обратно, прикрывая друг друга. Тактические и огневые тренировки снайперов проходят ежедневно", — комментирует командир взвода Дмитрий.

При выполнении таких задач, добавил он, необходима не только слаженная работа, но и внимательность. Каждый солдат обязан следить за действиями своих товарищей и прикрывать их.

© Sputnik. Саид Царнаев Снайперы ЮВО провели учения в Абхазии: 400 патронов на 200 целей

Успех миссии зависит не только от навыков и опыта стрелков, но и от оружия, с которым идет на задание. Одной из самых лучших снайперских винтовок по точности и надежности, командир считает "СВД".

"Конечно, все зависит от задачи, но "СВД" самая надежная и безотказная винтовка, а точность зависит от того, как оружие пристреляно", — объясняет офицер.

В кинолентах про снайперов не редко можно увидеть, как стрелок перед выстрелом рассчитывает направление ветра или же погодные условия. Киномиф это или правда жизни?

"Если расстояние небольшое, менее 400 метров, то такие вычисления не нужны, но если больше, то надо учесть и направление ветра, и влажность, даже температуру воздуха. В фильмах показывают, что снайпер на расстояние километра попадает в спичечный коробок. Это не правда", — развенчал прием киношников стрелок.

Наш собеседник, его мы по понятным причинам назвать не можем, проходит эти тренировки на протяжении уже четырех лет на военной базе ЮВО в Гудауте и, по его словам, еще есть чему учиться. Терпение, добавил он, еще одна неотъемлемая черта каждого снайпера. Без этого качества любое задание обречено на провал.

"У нас есть упражнение – концентрация на мишени. Порой, мы часами сидим или лежим, не двигаясь с винтовкой в руках. Это сложно, но ко всему привыкаешь", — признался снайпер.

Такое долгое замирание может привести к затеканию конечностей, но для того, чтобы избежать этого у бойцов есть своя методика. Нужно всего навсего напрягать и расслаблять мышцы в течение нескольких минут. В холод выручают химические грелки или камуфляж с дополнительной защитой.

Огонь!

Смена локации. Подъехали к полигону, где проходили тренировки по огневой подготовке. На шлагбауме предупреждающая вывеска на русском и абхазском языках. Правда, пару ошибок в написании абхазских слов все же допустили, на что ненавязчиво указал военным фотокорреспондент Sputnik Абхазия Томас Тхайцук.

В этом месте снайперы оттачивают свое мастерство в стрельбе на расстояния до 500 метров. По взмаху флажка, двое стрелков выходят на позицию, залегают и ждут команду.

"Огонь!", — громким эхом проносится по полигону, и начинают "хлестать" воздух выстрелы из "СВД". Преодолев внушительную дистанцию, пули ложатся прямо в цель. Запах пороха заставил набраться наглости и попросить сделать выстрел. Хотя бы один! Очень впечатления нужны для написания репортажа.

"Дать пострелять не можем. Это запрещено уставом, но можете ознакомиться с винтовкой", — сказал, как отрезал офицер.

Пусть так. Впервые взял в руки "СВД". Вес солидный. А если к этому добавить еще и всю боевую выкладку, то проникаешься уважением к тем людям, которые в полной амуниции изящно скользили в виде "леших" по зарослям.

Во время "ознакомления" открыл в себе одну особенность, которая напрочь отбросила все мысли о том, чтобы хоть как-то освоить этот вид оружия. Оказывается, у меня не получается прицелиться левым глазом, не закрыв правый. Попытки повторить этот "фокус" развесили даже угрюмых, на первый взгляд, военных.