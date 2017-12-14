Абхазские каратисты привезли медали всероссийских соревнований

В Туле с 9 по 10 декабря проходили всероссийские соревнования по всестилевому каратэ, на которые съехались померяться силами лучшие спортсменами из 23-х регионов России.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Анжелика Бения. Абхазские спортсмены привезли из Тулы медали всероссийских соревнований по всестилевому каратэ.

На чемпионат съехалось более 500 каратистов из 23 регионов России. Команду Абхазии представили спортсмены секции каратэ Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации города Сухум. По итогам проведенных боев, абхазские каратисты в разных возрастных категориях заняли призовые места, сообщил главный специалист Государственного комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум.

Из всех команд-участниц абхазская команда набрала больше призовых мест: пять золотых, пять серебренных, и две бронзовые медали, сообщил тренер Ахра Абухба.

"Обычно абхазскую команду воспринимали как бойцовую команду, которая выигрывает только в кумите, а в ката-каратэ – аутсайдеры, но на этот раз мы показали хорошие результаты", – сказал Абухба.

Соревнования в Туле прошли по дисциплинам "Ограниченный контакт" в период подготовки к Чемпионату мира по каратэ-до Шотокан Казэ Ха (октябрь 2018 Мексика, Мерида).

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"Для россиян это были отборочные соревнования для участия на чемпионате мира. Мы давно зарезервировали свое место для участия на чемпионате. Посмотрим, это будет зависеть от того, как у нас сложится с документами и приглашениями", – сказал тренер.

Среди чемпионов 15-летний Лаша Ченгелия, который занял 1 место в кумитэ и 2 место в разделе ката. Вместо семи боев Лаше пришлось бороться восемь раз. Каратист признался, это были сложные, но интересные соревнования.

"Бои проходили по олимпийской сетке. Зависит от соперника. Он был опытным. Шесть лет хожу на каратэ. Готовлюсь к чемпионату мира", – сказал Ченгелия.

Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ проходили с 9 по 10 декабря 2017 в СК "Новое поколение" города Тула. Организаторы — Минспорт России, Федерация всестилевого каратэ России, Российский союз каратэ-до Шотокан Казэ Ха.