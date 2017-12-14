18:46 14 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Работа ФГУП Антидопинговый центр

Прокуратура РФ возобновила дело о незаконном обороте веществ против Родченкова

© Sputnik. Валерий Мельников
Новости
Получить короткую ссылку
1 0 0

Ранее в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство не принимало к производству уголовное дело по статье 234 УК РФ, возбужденное в 2011 году.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Прокуратура возобновила дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ в отношении информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией.

"Дело возбуждала ФСКН и приостановила в 2015 году. Недавно дело вновь было возобновлено по решению прокуратуры", — сказал собеседник агентства.

Хакеры из Fancy Bears опубликовали шестую часть документов из базы данных WADA. Архивное фото
© Sputnik. Григорий Сысоев
Опубликованы выдержки из личных дневников информатора WADA Родченкова

Он затруднился пояснить, какое ведомство будет заниматься расследованием этого дела, но отметил, что, вероятнее всего, его передадут полиции, так как функции по контролю за оборотом наркотиков после расформирования ФСКН были переданы МВД.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием полиции и прокуратуры.

Ранее на этой неделе в Зюзинском суде Москвы сообщили РИА Новости, что Родченкову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 3 статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), а решение о его заочном аресте было принято еще в мае.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times, что минимум 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи якобы были частью "допинговой программы" РФ, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

По итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб, взятых на Олимпиаде в Сочи, российские спортсмены лишились 11 медалей и первого места в медальном зачете Игр. МОК 5 декабря опубликовал доклад комиссии, в котором отмечалось, что комиссия не нашла доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы".

По теме

Зачем МОК рубит сук, на котором сидит
WADA прекратило расследование против 95 российских атлетов



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Боевики
    Скрытая угроза

    Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Государственная граница

    В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.

  • Москва
    Два дня Еревана

    Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.

  • Евро
    Упущенные миллионы

    По прогнозам министерства экономики, Латвия ежегодно могла получать 60 миллионов евро от программы выдачи видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.

  • Игналинская АЭС в Литве, архивное фото
    Радиоактивный аукцион

    Генпрокуратура Литвы предполагает, что нынешний глава Игналинской АЭС причастен к незаконному аукциону по продаже радиоактивно загрязненных труб на 1,5 миллиона евро.

  • Аэропорт Кишинева
    На взлет!

    Открытие второй взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Кишинева состоится 19 июля 2018 года, рассказали в компании Avia Invest.

  • Церемония принятия присяги в Душанбе
    Новые россияне

    В Душанбе первые кандидаты на получение российского паспорта приняли присягу, став полноправными гражданами Российской Федерации.

  • Пожилые узбеки
    Пересчитают всех

    В Узбекистане в 2020 году хотят провести всенародную перепись населения – в последний раз жителей республики переписывали в 1989 году.

  • Андрей Масалович, президент консорциума Инфорус, эксперт в области информационной безопасности
    Витрина НАТО

    НАТО заинтересована в развитии киберцентров в Эстонии, поскольку альянс хочет использовать республику как витрину своих технологий, считает эксперт.

  • Боевики
    Скрытая угроза

    Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Государственная граница

    В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.

  • Москва
    Два дня Еревана

    Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Владимир Путин ответил на вопрос про Михаила Саакашвили
Владимир Путин ответил на вопрос об экс-главе Грузии Михаиле Саакашвили
Латская трагедия
Прерванный полет: Латская трагедия

Соцсети

Sputnikabkhazia