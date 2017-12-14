Прокуратура РФ возобновила дело о незаконном обороте веществ против Родченкова

Ранее в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство не принимало к производству уголовное дело по статье 234 УК РФ, возбужденное в 2011 году.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Прокуратура возобновила дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ в отношении информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией.

"Дело возбуждала ФСКН и приостановила в 2015 году. Недавно дело вновь было возобновлено по решению прокуратуры", — сказал собеседник агентства.

© Sputnik. Григорий Сысоев Опубликованы выдержки из личных дневников информатора WADA Родченкова

Он затруднился пояснить, какое ведомство будет заниматься расследованием этого дела, но отметил, что, вероятнее всего, его передадут полиции, так как функции по контролю за оборотом наркотиков после расформирования ФСКН были переданы МВД.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием полиции и прокуратуры.

Ранее на этой неделе в Зюзинском суде Москвы сообщили РИА Новости, что Родченкову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 3 статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), а решение о его заочном аресте было принято еще в мае.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times, что минимум 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи якобы были частью "допинговой программы" РФ, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

По итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб, взятых на Олимпиаде в Сочи, российские спортсмены лишились 11 медалей и первого места в медальном зачете Игр. МОК 5 декабря опубликовал доклад комиссии, в котором отмечалось, что комиссия не нашла доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы".