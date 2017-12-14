Disney купил часть компании 21st Century Fox за $52,4 млрд

Среди активов, которые будут проданы отдельно, сеть вещания Fox Broadcasting и сети Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 и Big Ten Network.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Walt Disney Company в четверг заключил сделку с американским медиамагнатом Рупертом Мердоком на покупку большей части его активов в компании 21st Century Fox на 52,4 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании Disney.

В ходе сделки будет выделена часть активов, которые будут проданы отдельно.

The Walt Disney Company основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий. Владеет рядом тематических парков и аквапарков, а также сетями телерадиовещания. Штаб-квартира находится в городе Бербанк, штат Калифорния.