"Ты супер! Танцы": будем биться за финал!

Совместный проект телеканала НТВ и Sputnik "Ты супер! Танцы" подходит к концу. В эту субботу выйдет второй выпуск полуфинала, где юные танцоры сразятся за место в завершающем эфире.

Корреспондент Sputnik Лев Рыжков накануне полуфинала телепроекта съездил в подмосковный пансионат, где живут и тренируются дети и пообщался с двумя зарубежными участниками – Джейхуном Ага-Тагиевым из Туркменистана и Миленой Тачулия из Абхазии.

В дальнем Подмосковье

Джейхун Ага-Тагиев представляет Туркменистан, но сам по национальности – азербайджанец. В Азербайджане (где Джейхун ни разу не был) у парня много болельщиков.

Джейхун, как и участница из Абхазии Милена Тачулия, вышел в полуфинал.

Участники проекта сейчас живут в небольшом и удаленном от больших дорог подмосковном пансионате. Здесь же проходят тренировки, мастер-классы. Сюда же в гости к ребятам приезжают звезды. День каждого ребенка расписан буквально поминутно: мастер-классы, тренировки, экскурсии. Тут уже не до баловства.

© Sputnik. Подмосковный пансионат в котором живут участники шоу

Охрана на входе в пансионат – строгая. Мои документы долго и тщательно проверяют, говорят: "Порядок есть порядок. Все-таки детей охраняем". Конечно, никаких претензий у меня не возникает. Но вот я сообщаю охранникам, к кому приехал. "Знаем такого!" — тут же говорят они. "Неужели хулиган?" — удивляюсь я. "Ну, нет, — отвечает охрана. – Но бойкий мальчишка. За ним глаз да глаз нужен".

В здании пансионата встречаюсь с Джейхуном и его сестрой Арзу. Она сообщает, что Джейхун, конечно, с удовольствием ответит на все вопросы. Но времени у него – очень мало. Скоро начнется важная тренировка. А пока она не началась, надо быстро съездить в ближайший торговый центр – купить ему теплые ботинки.

© Sputnik. Участники проекта "Ты супер!Танцы"

Джейхун: Это было вау!

До самого недавнего времени Джейхун Ага-Тагиев не бывал нигде, кроме своего родного города Мары и Ашхабада. Поменялся климат и ритм жизни. Джейхун не скрывает, что сначала сильно мерз, а сейчас, когда в столичный регион нагрянула достаточно холодная зима – мерзнуть уже перестал. Акклиматизировался.

"В Москве мне понравилось все! – говорит Джейхун. – Самое сильное впечатление – наверное, магазины. И цены в них. Из недавних впечатлений – очень запомнилась поездка в Главкино, на съемки. Это для меня была вообще мечта. Это было вау! Я видел, как снимали хореографические импровизации, танцы. С участниками познакомился. Вообще, у меня на проекте появилось очень много друзей. Мне очень жаль с ними расставаться. Но, думаю, что мы обязательно найдемся".

Кормят в пансионате хорошо – три раза в день. Еда вкусная, но без изысков. Джейхун признается, что очень соскучился по традиционной южной еде. Особенно по самсе и плову.

© Sputnik. Джейхун Ага-Тагиев

Как дальше сложится творческая судьба юного танцора – пока не известно. Но он уже получает приглашения выступить в Ашхабаде. Но сам Джейхун мечтает попасть на сцену конкурса World of Dance.

"На этой сцене выступают мои кумиры, — говорит Джейхун. — Мне очень хотелось бы с ними встретиться, пообщаться. Но загадывать не стоит. Соревнования проходят в Америке, а туда еще надо добраться. Так что будем стараться".

Пользуясь случаем, Джейхун передал привет своему троюродному брату – руководителю Sputnik Азербайджан Азизу Алиеву. Недавно Азиз подарил Джейхуну суперсовременный гаджет.

"Гаджет просто прекрасный, — улыбается Джейхун. — Интернет на нем – просто летает. Я для него чехол купил. Игрушки скачал. Но это так – поиграть, когда скучно. Передайте брату большое спасибо! А еще я передаю большой привет всем тем людям, кто меня поддерживает в Азербайджане и в Туркмении, тем, кто за меня голосует".

Милена: мне устроили лучший в мире день рождения!

А вот с Миленой Тачулия я встречался и раньше – на самом старте проекта. Наш разговор происходил летом, в гостинице недалеко от центра Москвы. Теперь встретились зимой, в подмосковном пансионате. Милена не изменилась: милая улыбчивая девочка. Правда, за время, проведенное в проекте, она стала на один год старше.

"Настроение у меня боевое, — говорит Милена. — Конечно, похолодало, но это ничего не меняет. Я всегда готова идти вперед. Я в Москве не в первый раз, я, можно сказать, привыкла к холоду. Я уже не так остро на него реагирую".

Милена каждый день много репетирует – иногда по пять часов в день. В свободное время иногда получается порисовать, поиграть на пианино.

"Но сейчас я все свободное время посвящаю друзьям, — говорит участница из Абхазии. – Ведь все мы понимаем, что проект скоро закончится. И это очень грустно. Я очень надеюсь на то, что после этого проекта мы с друзьями не потеряемся, будем поддерживать связь.

© Sputnik. Милена Тачулия

Это только кажется, что пансионат расположен на отшибе, практически в глуши. На самом деле каждый день сюда приезжают российские звезды, известные хореографы, видеоблогеры, артисты. Кто-то – просто пообщаться, кто-то – провести мастер-класс.

"Я познакомилась с таким количеством звезд, что уже начала встречать их на улице, — признается Милена. — Например, недавно мы гуляли в Воронцовском парке и встретили там Ларису Рубальскую. Нам было очень приятно пообщаться с ней. Но больше всего я обрадовалась, когда к нам приехала группа "Стрелки". Это мои кумиры детства".

Хотя у молодых артистов уже, как у взрослых, расписана каждая минутка, Милена и не думает об усталости.

"Мне всегда весело, я всегда легка на подъем! – радостно заявляет абхазская участница. — У меня недавно был день рождения. И мне устроили большой праздник. И там был торт – такой вкусный! Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо агентству Sputnik. В мой день рождения они пришли ко мне, поздравили, подарили подарки. Это было так незабываемо, так приятно, так тепло! Конечно, это был лучший день рождения в мире!"

Планы на будущее у Милены большие – она хочет стать знаменитым хореографом. И активно идет к своей цели.

© Sputnik. Милена Тачулия

Родную Абхазию Милена вспоминает часто. Сама признается, что скучает.

"Передаю привет любимой Абхазии и всем тем, кто мне пишет в комментариях теплые слова, — говорит Милена. — Мне очень приятно. Спасибо вам огромное!"