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Европейский парламент

Евросоюз продлил санкции против России

© Sputnik. Алексей Витвицкий
Новости
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На заседании лидеров — стран ЕС в четверг было принято политическое решение продлить санкции против России.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Лидеры стран — членов ЕС единогласно выступили за продление действия экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года, заявил председатель Евросовета Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

"ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России", — написал Туск в Twitter.

Теперь необходима техническая процедура одобрения санкций Советом ЕС. Как ранее сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству ЕС, это решение ожидается на следующей неделе. Санкции, по информации представителей ЕС, будут продлены на полгода без изменений.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран — членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений и продлевают их каждые полгода.




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