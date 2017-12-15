Улюкаеву вынесут окончательный приговор

Обвиняемый во взяточничестве экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что после освобождения не собирается присоединяться к оппозиции и участвовать в политической жизни.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что надеется на оправдательный приговор и будет добиваться привлечения главы "Роснефти" Игоря Сечина к ответственности за ложный донос, сообщает РИА Новости.

"Конечно, я надеюсь на оправдательный приговор. Буду добиваться справедливости, привлечения Сечина к ответственности за заведомо ложный донос", — сказал он.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Он обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов от Сечина. По версии следствия, полученная экс-министром взятка была выплачена за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сам Улюкаев вину не признает.

Ранее прокуроры Павел Филипчук и Борис Непорожный потребовали для экс-главы Минэкономразвития наказание в 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 миллионов рублей. Дополнительно представители гособвинения попросили лишить его всех должностей и наград, а также запретить после освобождения занимать должности на госслужбе.