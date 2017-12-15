Улюкаева признали виновным

Оглашение приговора продолжается, мера наказания будет названа позднее. Прокуратура просила назначить 10 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Замоскворецкий суд Москвы признал виновным во взяточничестве бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку", — решила судья Лариса Семенова.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Он обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов от Сечина. По версии следствия, полученная экс-министром взятка была выплачена за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сам Улюкаев вину не признает.

Ранее прокуроры Павел Филипчук и Борис Непорожный потребовали для экс-главы Минэкономразвития наказание в 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 миллионов рублей. Дополнительно представители гособвинения попросили лишить его всех должностей и наград, а также запретить после освобождения занимать должности на госслужбе.