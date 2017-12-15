Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима

Его также оштрафовали на 130 миллионов рублей. После освобождения он восемь лет не сможет занимать должности на госслужбе.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки, передает корреспондент РИА Новости.

Улюкаев уже взят под стражу, приговор он дослушивает в клетке.

Экс-министр назвал приговор несправедливым.

Защита собирается обжаловать решение суда.

Прокуратура просила назначить десять лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей.

При вынесении приговора суд учел положительные характеристики Улюкаева, наличие детей и пожилых родителей, а также хронические заболевания.

Он стал первым в современной истории России федеральным министром, осужденным за коррупцию. По версии следствия, он требовал у главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".