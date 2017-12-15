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Ресторан быстрого питания Макдоналдс

Макдональдс заплатит ростовчанину 50 тысяч рублей за пролитый кофе

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Тверской суд Москвы постановил взыскать с компании "Макдоналдс" 50 тысяч рублей за моральный вред, причиненный жителю Ростова-на-Дону, на которого пролили кофе.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Тверской суд Москвы в пятницу частично удовлетворил иск жителя Ростова-на-Дону, требовавшего от "Макдоналдс" более полумиллиона рублей за пролитый на него кофе, сообщил РИА Новости адвокат истца Петр Домбровицкий.

"Суд принял решение в нашу пользу… однако суд взыскал всего лишь 50 тысяч морально вреда и половину за услуги адвоката", — сказал он. Домбровицкий добавил, что в части компенсации материального вреда суд отказал, поскольку не были предоставлены квитанции о ремонте машины.

"В целом мы довольны решением", — сказал он. При этом в части размера компенсации морального вреда решение суда вероятно будет обжаловано защитой в Мосгорсуде, уточнил он.

Как ранее сообщал Домбровицкий, 11 июня Николай Шестаков на автомобиле заехал в один из ресторанов "Макавто" в Ростове-на-Дону, где заказал большой стакан кофе. Сотрудник, по словам адвоката, протянул ему стакан, но случайно опрокинул его. Медики диагностировали у мужчины ожоги плеча и грудной клетки. Кроме того, кофе залил панель приборов в автомобиле.

Мужчина обратился в суд с иском, в котором требовал возместить ему материальный ущерб в размере 43 тысяч рублей (диагностика и ремонт авто), а также моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Представитель "Макдоналдс" просил суд отклонить иск ростовчанина, настаивая, что истец сам пролил на себя горячий напиток.




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