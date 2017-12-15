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Пирамиды Гиза в Египте

Россия и Египет возобновят авиасообщение

© Sputnik. Michael Klimentyev
Новости
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Открыть рейсы в Каир из российских компаний планирует только "Аэрофлот", компания уже запустила процесс оформления документов и контрактов с аэропортом. Ранее также регулярные рейсы в Каир выполняли только "Аэрофлот" и египетская Egypt Air.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения, прерванного осенью 2015 года, передает корреспондент РИА Новости.

От России его подписал министр транспорта Максим Соколов, со стороны Египта — министр гражданской авиации Шериф Фатхи.

"Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу, господина Фатхи и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов", — сказал Соколов на церемонии подписания документа.

Речь пока идет о возобновлении регулярных рейсов.

"Мы заявляем, что авиасообщение между Москвой и Каиром с 1 февраля уже открыто", — заявил журналистам Фатхи.

Что касается чартерных полетов в курортные города — Шарм-эш-Шейх и Хургаду — то, по словам Соколова, этот вопрос будет решаться уже в 2018 году.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после того как на Синайском полуострове потерпел крушение самолет "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.




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