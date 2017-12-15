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Бывший баскетболист Майкл Джордан

Forbes назвал Майкла Джордана самым богатым спортсменом в истории

© AFP/ PATRICK KOVARIK
Новости
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В рейтинг Forbes попали также Криштиану Роналду, Лионель Месси, Леброн Джеймс, Майк Тайсон и Андре Агасси.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Всемирно известный баскетболист Майкл Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов всех времен, как сообщается на Sputnik Беларусь со ссылкой на данные журнала Forbes.

Бывший игрок Chicago Bulls возглавил топ по совокупным доходам с учетом не только зарплаты в клубе, бонусов и призовых, но и рекламных контрактов. Джордан за свою успешную карьеру, завершившуюся в 2003 году, заработал 1,85 миллиарда долларов.

"Джордан продолжает много зарабатывать на рекламных контрактах со своими давними партнерами — Gatorade, Hanes, Nike и Upper Deck, но миллиардером его сделали инвестиции в баскетбол. В 2010 Майкл купил долю в клубе "Шарлотт Бобкэтс" (теперь — "Хорнетс") за 175 миллионов евро, в 2013 довел свой пакет акций до 90%, а сейчас команда стоит $780 млн", — пишет издание.

Второе в списке место занимает гольфист Тайгер Вудс, доход которого составил 1,7 миллиарда. Третье место принадлежит его коллеге Арнольду Палмеру (1,4 миллиарда).

И четвертое место перехвачено гольфистом Джеком Никлаусом (1,2 миллиарда).

Топ-5 замыкает пилот "Формулы-1" Михаэль Шумахер (1 миллиард). Известно, что в последние годы семья гонщика тратит большие суммы на его лечение после тяжелой черепно-мозговой травмы, в результате которой гонщик оказался в коме.




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