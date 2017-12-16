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Модель демонстрирует вечернее платье

Советы профессионалов: как одеваться каждому знаку зодиака в Новый год

PIERRE VERDY / AFP
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Совсем скоро наступит 2018 год - год Желтой Земляной Собаки, и многих волнует вопрос, в чем отправиться на новогоднюю вечеринку?

СУХУМ, 3 дек — Sputnik. Желтая собака приветствует в праздничном гардеробе все оттенки желтого. Специалисты рассказали Sputnik Молдова, с чем сочетать оттенки желтого и какие фасоны лучше выбрать каждому знаку зодиака.

Овен

Главный цвет, приносящий удачу Овнам – красный.  

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Он отлично сочетается с золотыми украшениями, которые по достоинству оценит Желтая Собака. Не обязательно облачать себя в монохромную одежду. Элементы красного могут присутствовать в  виде принта на блузе или на легком шарфе. Хозяйка года  — игрива. Поэтому лучше подобрать наряд из струящихся тканей.

Телец

Подчеркните женственность и романтичность, советует Желтая  Земляная Собака Тельцам. Представительницам этого знака  Новый год лучше встречать в платье-футляре.  Если такой  крой покажется им слишком строгим, его можно заменить А-силуэтом. Сделайте ставку на украшения, но только избегайте цепочек:  хозяйка года расценит их как посягательство на свободу.  Камень Тельцов —  синий сапфир. Если в вашей коллекции украшений  он отсутствует,  сделайте себе подарок к Новому году.

Близнецы

Желтый и только желтый. Этот цвет  приносит удачу Близнецам на протяжении всей жизни. А в наступающий год Земляной Собаки вы просто обязаны пойти в нем на вечеринку. Для торжества подойдут все оттенки желтого:  от яркого лимонного до нежного ванильного. Крой наряда остается на усмотрение модницы. Главное, подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки.

Рак

Не бойтесь смелых сочетаний. К платьям из легких тканей подберите высокие сапоги, руки украсьте массивными браслетами. 

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Они вполне могут контрастировать с теплыми тонами, которые приветствует желтая Собака. Серебряные украшения  станут талисманом Раков в новогоднюю  ночь.

Лев

Львами управляет планета Солнце, а значит, им удивительно подходит золотой цвет. Золотые штрихи следует добавить в макияж. Ими можно украсить маникюр. Главное, не быть ярче новогодней елки. Собака – искренне животное, поэтому не терпит лжи и притворства. Откажитесь  от глубоких  декольте и провокационных разрезов.

Дева 

Хозяйка наступающего года не против земляных оттенков, что очень подходит Девам, ведь их цвета по гороскопу — коричневый и оливковый. Разрешается  внести разнообразие в эту палитру, например, надеть одежду кофейного цвета. Такая гамма хороша для брючных костюмов. Элегантные брюки-сигареты или смелый клеш с полупрозрачной блузой:  этот наряд внесет интригу в ваш новогодний образ.

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Весы  

Покорите Желтую собаку своим неподдельным обаянием. Весам очень идут мягкие оттенки синего и зеленого цветов. Оставайтесь верными своему стилю и лишь подберите к нему правильные аксессуары, которые оценит хозяйка года. Золотистый пояс или шарф будут удачно гармонировать с цветом бирюзовой пастели или с глубоким зеленым оттенком. Сделайте ставку на макияж, но избегайте кричащих оттенков.

Скорпион 

Внесите интригу в свой образ. Лучший инструмент для этого – кружево. Прикройте им зону декольте или запястья.  Эти волнительные зоны  еще больше заинтересуют противоположный пол.  Женщинам-скорпионам лучше всего встречать Новый год в длинном в пол платье. Цвет, который приносит им удачу – темно красный и пурпурный. Но Желтая Собака не  будет против, если выбор падет на наряд менее агрессивного оттенка. 

Стрельцы 

Обратите внимание на бархат. Он очень моден в этом сезоне. Его переливы обращают нас к ретро-стилю 30-х годов, который  подойдет дамам любого возраста. Молодым девушкам он  добавит игривости, а женщинам бальзаковского возраста – элегантности. Бархат настолько богат, что не требует богатых украшений. Помните, собака честна, поэтому не любит лишней мишуры, за которой скрывается настоящая натура.

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© Sputnik. Сария Кварацхелия
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Козерог

Поэкспериментируйте со своим новогодним образом. Составьте его из нескольких стилей и направлений. Попробуйте сочетать несочетаемое. Собака оценит ваше умение создать гармоничный наряд. Обязательно добавьте в него элементы с желтым цветом. В порыве фантазии важно не забыть о хозяйке года. 

Водолей  

Цвет океана и неба оберегает Водолеев от всех невзгод. Чтобы провести будущий год безмятежно, стоит обратить внимание на эти оттенки. В новогоднюю ночь Водолеев лучше всего  украсит хорошее настроение. Перед праздником они должны сделать все возможное, чтобы светиться изнутри. Поможет в этом предноговодний шоппинг. Не экономьте время и деньги, чтобы доставить себе удовольствие и приобрести самый лучший наряд.

Рыбы

Никаких брюк, балахонов и одежды в стиле унисекс. Чтобы в новом году удача была верной спутницей, в новогоднюю ночь нужно продемонстрировать максимум женского обаяния. Платья с неброским цветочным принтом – одно из правильных решений. Обратите внимание на гамму пастельных оттенков. Они придадут свежести взгляду. Крой платья должен свободно спадать по фигуре.  




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