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ВЦИОМ назвал самые популярные для подработки профессии в России

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Работа в такси стала самой рекомендуемой для подработки в России.

СУХУМ, 16 дек — Sputnik. Для тех, у кого есть водительские права, самой рекомендуемой подработкой стала работа в службе такси, сказали в Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

Согласно данным опроса, главными критериями при выборе сферы дополнительной занятости для опрошенных являются высокая оплата труда (52%) и гибкий график работы (51%). Наиболее популярными сферами для подработки респонденты считают отрасли транспорта, логистики, грузоперевозки (28%), персональных услуг (18%) и оптовую или розничную торговлю, менеджмент (13%).

Самыми рекомендуемыми для подработки профессиями, по мнению опрошенных, являются водитель такси (42%), курьер (29%), официант (18%). При этом большинство опрошенных заявили, что при работе таксистом лучше подключиться к онлайн-сервисам и получать заказы через приложения (73%).

Наиболее надежными компаниями для подработки респонденты считают "Яндекс.Такси" (42%) — для водителей такси, "Макдональдс" (31%) — для подработки в сфере ресторанов быстрого обслуживания и "Пятерочку" (20%) — для работы продавцом в супермаркете, следует из опроса.




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