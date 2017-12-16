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Работа сотрудников ГИБДД в Омске. Архивное фото

В России стало обязательным для водителей надевать светоотражающие жилеты

© Sputnik. Алексей Мальгавко
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Обязательное наличие у водителей защитных жилетов предусмотрено во многих европейских странах.

СУХУМ, 16 дек — Sputnik. Решением правительства РФ водителей автотранспортных средств в случае вынужденной остановки автомобиля вне населенных пунктов при покидании автомобиля обязали надевать светоотражающие куртку или жилет, постановление опубликовано на сайте кабмина в субботу, передает РИА Новости.

"Подписанным постановлением правила дополнены новым пунктом, в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала", — говорится в документе.

Отмечается, что по статистическим данным за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. Это на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этих ДТП погиб 1321 человек, 6537 человек получили ранения.

Сообщается также, что возросло количество наездов на водителей, в отношение которых не была установлена обязанность использовать светоотражающие жилеты. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что на 4,8% больше по сравнению с прошлым годом.




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