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Минтранс РФ: транспортная система РФ будет полностью готова к ЧМ-2018

© Sputnik. Михаил Мокрушин
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Чемпионат мира по футболу пройдет на стадионах Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга.

СУХУМ, 16 дек — Sputnik. К началу чемпионата мира по футболу в 2018 году транспортная система страны будет полностью готова, уверен глава министр транспорта РФ Максим Соколов, передает РИА Новости.

"Во всех городах, которые принимают матчи чемпионата мира, транспортная инфраструктура находится в высокой степени готовности, и нет никаких сомнений, что минтранс, и в целом транспортная система справятся со своей задачей. Ряд объектов мы уже ввели в эксплуатацию", — сказал журналистам Соколов, находящийся с визитом в Нижнем Новгороде.

Фарфоровые фигурки футболистов сборных ЧМ-2018 по футболу выпускают в России
© RUPTLY.
Фарфоровые статуэтки футболистов сборных ЧМ-2018 года выпускают в России

Он привел в пример Нижний Новгород, где для чемпионата уже построен новый терминал аэропорта, а также реконструирована аэродромная инфраструктура. Помимо этого, в Самаре введен новый терминал аэропорта, строится вторая взлетно-посадочная полоса, устанавливается новое радиотехническое и светосигнальное оборудование.

"Это дает задел для развития авиаперевозок, как в Приволжском Федеральном округе, так и в целом по стране", — добавил Соколов.

В Саранске тоже реконструируется аэропорт и аэродромная инфраструктура, ввод в эксплуатацию намечен на февраль. Кроме того, в городе строится временный терминал для приема и обслуживания гостей и болельщиков ЧМ.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.




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