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Новогодние подарки под елкой

Готовим подарки к Новому году: что дарить нельзя

© Фото: WDnet Studio
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Всего две недели осталось до Нового года, а значит самое время время начать поиски подарков для родных, друзей и коллег.

Редакция Sputnik Беларусь предлагает список подарков, которые не стоит преподносить в праздник.

Наступающий 2018 – год Желтой земляной Собаки, и хоть собака, как известно, не очень привередливое животное, есть несколько пунктиков, которые необходимо учесть при выборе новогоднего подарка.

Модель демонстрирует вечернее платье
PIERRE VERDY / AFP
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Деньги

Ни в коем случае не дарите деньги. Этого не стоит делать не потому, что это год Собаки, а лишь потому, что такой подарок является моветоном. Подарить деньги – значит максимально не проявить фантазию, не приложить никаких усилий.

Украшения на шею

В год Желтой земляной Собаки нельзя дарить украшения на шею, они трактуются как ошейник, привязь – то, что сковывает собаку.

Потому от подарков, которые связаны с такого рода изделиями, лучше отказаться. Если вы все же хотите подарить украшение, то для мужчины подойдут запонки, а женщине можно подарить, например, серьги.

Домашние принадлежности

Домашние тапочки, банные халаты, пижамы, ночнушки – все это считается дурным тоном, если речь идет о подарке на Новый год.

Котики

На этот Новый год ни в коем случае не стоит дарить котят, считается, что это может разозлить хозяйку года. Кроме того, животные вовсе не являются хорошим подарком. Если вы и решили сделать такой сюрприз, обязательно согласуйте свою задумку с предполагаемым получателем.

Художник Сария Тания
© Sputnik. Сария Кварацхелия
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Зубная паста, шампунь, дезодорант

Ни в год Собаки, ни в какой-либо другой год, дарить предметы гигиены нельзя. Получатель может воспринять ваш подарок как намек на "нечистоту", и тогда вы рискуете испортить отношения с человеком.

В качестве подарка можно преподнести декоративную косметику, однако сделать это можно при условии, что вы точно знаете, что получатель это хотел. Дарить средства для ухода за собой не стоит, крем от морщин, например, женщина также может воспринять как намек.




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