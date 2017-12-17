Эволюция криптовалюты: в сети появилось видео с данными за четыре года

Курс самой популярной криптовалюты - биткоина, по данным от 16 декабря, превысил отметку в 19 тысяч долларов.

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. В сети появилось видео, на котором можно проследить активность криптовалют за последние четыре года, данные выложила компания Elementus, передает РИА Новости.

В видео с помощью диаграмм показано, сколько получали компании в долларовом выражении при размещении токенов. Минимальный уровень прибыли, который брали в расчет, — 100 тысяч долларов.

Представители Elementus, подробно изучив все транзакции, которые совершались с криптовалютами, выяснили, что за минувший год количество прибыли, полученной компаниями за счет первичного размещения токенов, выросло с 310 миллионов до 6,3 миллиарда долларов.

Криптовалюты стали популярным трендом уходящего года, в первую очередь биткоин. Для сравнения: в 2010 году, спустя два года после запуска валюты, на 10 тысяч биткоинов можно было купить две пиццы.