Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года

В проводимой ежегодно Comedy Wildlife Photography Awards лучшие снимки выбираются из работ, присланных со всего мира.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Жюри премии Comedy Wildlife Photography Awards, получив три с половиной тысячи работ из 86 стран, выбрало самое смешное фото дикой природы 2017 года, сообщает РИА Новости.

На снимке запечатлены три совы, одна из которых падает с ветки. Фото сделал венгерский фотограф Тибор Керц.

В категории "На земле" победу одержал итальянский фотограф Андреа Зампати, снявший полевую мышь на цветке.

В категории "Под водой" лучшим оказался снимок недовольной черепахи, отталкивающей рыбу. Автор фото — австралиец Трой Мэйн.

В категории "В воздухе" победила птица-"ракета" шотландского фотографа Джона Трелфолла.

Фото других претендентов также опубликованы на странице премии на фейсбуке.

Премия Comedy Wildlife Photography Awards проводится ежегодно, лучшие снимки выбираются из работ, присланных со всего мира.