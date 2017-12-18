Москвич оборудует остров для квестов по программе "дальневосточный гектар"

Выбранный им остров Чакмут расположен в Амурском лимане между островом Сахалин и побережьем Хабаровского края.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Москвич планирует создать туристический центр и организовывать квесты на острове, который взял по программе "дальневосточный гектар" в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минвостокразвития России.

По данным ведомства, житель столицы Нарек Оганисян с семьей стали участниками программы, согласно которой каждый гражданин России имеет право на бесплатное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории Дальнего Востока.

"Заявление на остров оформили семьей – взяли все три гектара его территории. Оформление документов прошло быстро, так что теперь пора начинать осваивать остров. Сейчас уже открыл первую версию сайта и параллельно дорабатываю бизнес-модель. Планирую уже следующим летом провести первый квест на острове", — приводятся в сообщении слова Оганисяна.

Он уточнил, что участников игры будут доставлять на остров моторной лодкой. Там планируется установить дом-контейнер, оборудовать площадку для палаточного городка и шашлычные зоны. Мобильная связь на острове есть.

С 1 февраля 2017 года стать участником программы "дальневосточный гектар" может любой гражданин России. Оформление участка проводится бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. Участники программы "Дальневосточный гектар" могут воспользоваться государственными мерами поддержки. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.