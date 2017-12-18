Рекордный уикенд: "Звездные войны: Последние джедаи" собрали 450 миллионов

Продолжение фильма "Пробуждение Силы", выпущенное к 40-летней годовщине премьеры четвертой части космической эпопеи — "Новая надежда", только в США собрало 220 миллионов долларов, а в России фильм получил 8,5 миллионов.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. "Звездные войны: Последние джедаи" с даты старта мирового проката 14 декабря собрал 450 миллионов долларов США, сообщается на сайте Sputnik Беларусь. © Фото: kinopoisk.ru В чем Сила, Люк? Чего ждать фанатам от нового эпизода "Звездных войн"

Это самый успешный старт в 2017 году. Кроме того, прокат киноленты еще не начался в Китае — там новая серия саги выйдет на большие экраны лишь 5 января 2018 года.

Больше всего продолжение картины собрало в Великобритании — 36,7 миллиона долларов, в России фильм получил 8,5 миллионов долларов.

Напомним, в 2016 году в прокате появился спин-офф "Изгой-один: Звездные войны. Истории", тогда лента за четыре дня проката заработала 290,5 миллионов долларов.

Критики на портале Rotten Tomatoes присвоили фильму рейтинг 93% — для мировых блокбастеров это высокий показатель.