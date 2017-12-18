Биткоин пошел на спад после рекордной отметки в 20 тысяч долларов

На минувших выходных биткоин побил сразу два рекорда – в субботу превысил уровень в 19 тысяч долларов, а в воскресенье достиг 20 тысячи долларов.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник утром торгуется около отметки в 19 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 08.52 мск биткоин дешевел на 1,86%, до 19,05 тысячи долларов. Общая капитализация биткоина составляла 319,01 миллиарда долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 0,18%, до 18,87 тысячи долларов, на GDAX — снижалась на 1,36%, до 19,12 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 0,61%, до 18,97 тысячи долларов.

В воскресенье крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) начал торговлю фьючерсами на биткоин. Стартовая цена фьючерсных контрактов на январь 2018 года составила 20,65 тысячи долларов. После начала торгов стоимость фьючерса немного поднялась, а затем начала снижаться, и на 08.55 мск составляла 19,39 тысячи долларов. Неделей ранее были запущены торги на фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE).

© AFP/ DON EMMERT Фьючерсы на биткоин подорожали на 25% после запуска торгов

Криптовалюта Ethereum, в свою очередь, опускается в цене на 1,43%, до 714,85 доллара, Bitcoin Cash — растет на 0,48%, до 1,84 тысячи долларов, Ripple — снижается на 5,72%, до 71 цента, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным портала, в целом составляет на данный момент около 583 миллиардов долларов.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.