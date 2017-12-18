Коллега Гафта о его состоянии после операции: чувствует себя лучше

Актер перенес операцию на прошлой неделе в связи с проблемой с рукой.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Народный артист России Валентин Гафт после операции восстанавливается и чувствует себя гораздо лучше, сообщил РИА Новости его коллега по театру "Современник" Саид Багов.

Актер уже встает и понемногу ходит.

"И мы даже с ним пытаемся репетировать, но пока для окончательного восстановления после операции Гафт остается в больнице", — добавил собеседник агентства.

СМИ пишут, что вмешательство врачей потребовалось из-за неудачного падения. "Современник" перенес спектакль "Пока существует пространство" с его участием с 15 декабря на 5 февраля.