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Встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца

Православные христиане празднуют день Николая Чудотворца

© Sputnik. Михаил Киреев
Новости
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Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире, православные верующие чтут память Николая Чудотворца 19 декабря.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, — один из самых почитаемых христианских святых. По церковному календарю, торжества в его честь совершаются дважды в год: 19 декабря — в день кончины, и 22 мая — в память перенесения мощей из Мир Ликийских в Бар (сейчас Бари). В народе эти праздники именуются "Никола зимний" и "Никола летний".

Кадры с раскопок предполагаемой могилы Николая Чудотворца
© RUPTLY.
Археологи из Турции заявили, что нашли могилу Николая Чудотворца

Как сообщает РИА Новости, с 1969 года католики в знак дружбы позволяют православным проводить службы в крипте базилики Святого Николая в Бари. Также раз в неделю (по четвергам) в основном помещении храма совершается богослужение "по византийско-русскому обряду". Во время него железная решетка открыта, поэтому после службы все желающие через специальное оконце в мраморном престоле могут поклониться мощам. Однако для большинства Россиян такие дальние паломничества трудноосуществимы.

Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские.

Еще при жизни святитель совершал многие чудеса. Из них наибольшую известность получило чудо избавления от смерти трех мужчин, неверно осужденных градоначальником. Святитель подошел к палачу и удержал его меч, уже занесенный над головами осужденных. Градоначальник, обличенный святым, раскаялся и просил его о прощении.

При этом присутствовали три военачальника, посланные императором Константином во Фригию (древнее государство в северо-западной части Малой Азии). Вскоре им также пришлось искать заступничества у святителя Николая, так как их незаслуженно оклеветали перед императором и осудили на смерть. Явившись во сне императору Константину, святитель Николай призвал его отпустить осужденных военачальников.

Молитвами святителя город Мира был спасен от голода. Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения в тюрьмах неправедно осужденных.

Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
© Sputnik. Сергей Пятаков
Мощи Николая Чудотворца переданы во временное хранение РПЦ

Русская православная церковь 19 декабря (6 декабря по старому стилю) вспоминает день смерти святого, а 11 августа (29 июля по старому стилю) — день его рождения.

Мощи святителя Николая хранились в местной кафедральной церкви города Мира. В 1087 году они были перенесены в итальянский город Бари. В честь этого события был установлен особый праздник, который в Русской православной церкви отмечают 22 мая (9 мая по старому стилю). В течение 930 лет мощи святителя Николая никогда не покидали города.

С 21 мая по 28 июля 2017 года проходило принесение части мощей святителя и чудотворца Николая, хранящихся в базилике города Бари, в Русскую православную церковь.

Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих.

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