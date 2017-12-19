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Два смертных приговора приведены в действие в Японии

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Смертной казни на данный момент ожидают около 130 человек. Как правило, смертные приговоры приводятся в исполнение не сразу, а через несколько лет после приговора суда.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Два смертных приговора приведены в исполнение согласно приказу, подписанному министром юстиции Японии Ёко Камикавой утром во вторник, сообщает РИА Новости.

Дело одного из приговоренных — Тэрухико Сэки — стало известно как "дело несовершеннолетнего", так как он совершил преступление, когда ему было 19 лет. По существующему законодательству, совершеннолетним считается человек, которому исполнилось 20 лет. С этого же возраста наступает и полная уголовная ответственность. В марте 1992 года он убил и ограбил семью из 4 человек. В момент исполнения приговора ему было 44 года.

Второй приговоренный к смерти преступник, Киёси Мацуи, в 1994 году убил трех человек — свою возлюбленную и ее родителей.

Вооруженный офицер турецкой полиции стоит на страже во время церемонии похорон жертв провалившейся 15 июля попытки государственного переворота, в мечети Коджатепе в Анкаре 17 июля 2016 года
© AFP/ ILYAS AKENGIN
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Предыдущий смертный приговор был приведен в исполнение в июле этого года. С момента вступления в должность премьер-министра Синдзо Абэ в декабре 2012 года казнены 21 человек, смертная казнь проводилась в 12-й раз.

Международные правозащитные организации призывают Японию отменить эту меру наказания как негуманную. Осужденный может ждать казни годами, но узнает о ней только утром в день приведения приговора в исполнение.

Нередки случаи, когда осужденный умирает в тюрьме от старости. Так, например, закончил свои дни один из лидеров леворадикального движения Японии 1970-х годов Масаси Дайдодзи: он умер в возрасте 68 лет от миеломной болезни. Первый смертный приговор он получил в 1987 году, попытка обжалования ни к чему не привела, и в 2008 году Верховный суд оставил приговор в силе.

Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение. По опросам общественного мнения, большая часть населения в стране — 85% — поддерживает сохранение смертной казни.




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