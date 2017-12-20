Курс биткоина снизился на 15%

В понедельник, 17 декабря, курс биткоина достиг отметки в 20089 долларов, установив абсолютный рекорд, но к среде упал до 17061,40 долларов.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин в среду упал на 15% — до 17061,40 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала CoinMarketCup.

Биткоин дешевеет на фоне предостережения денежно-кредитного управления Сингапура о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты.

Эксперты напомнили, что криптовалюты не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены никакими активами. Недавний рост курсов биткоина и его аналогов в Сингапуре связали со спекулятивной активностью. Ранее с подобным заявлением выступал председатель американского фондового регулятора SEC Джей Клейтон.

Накануне соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил изданию Business Insider, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты.

По его словам, основные проблемы биткоина — высокие комиссии и падающая скорость переводов. Предприниматель отмечает, что пропускная способность сети ограничена "размером блока" — памяти, которая хранит записи транзакций. Из-за этого криптовалюта неликвидна и вложения в нее становятся слишком рискованными.

Ольденбург признался, что продал все свои биткоины, но не отказался от криптовалют в целом, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет сейчас 589,472 миллиарда долларов. При этом, на долю биткоина приходится примерно 48,3%.

Сервис CoinMarketCap отслеживает среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют на основе данных с более чем 20 бирж.