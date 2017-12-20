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Новорожденный ребенок в роддоме

Женщина в США родила ребенка, зачатого 20 лет назад в пробирке

© Fotolia/ Ondrooo
Новости
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Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда у пары родился ребенок, зачатый в пробирке 20 лет назад.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Женщина в американском штате Теннесси родила девочку, зачатую в пробирке рекордные 24 года назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По данным телеканала, здоровая девочка, которую назвали Эммой, родилась у Тины и Бенджамина Гибсонов 25 ноября. Эмбрион, который с помощью специальной процедуры подсадили в матку женщины, находился в заморозке с 14 октября 1992 года.

Родители девочки очень удивились, когда врач сообщила им точный возраст эмбриона. На момент операции Тине Гибсон было 25 лет, таким образом формально она всего на год старше своей дочери.

Пара решилась на такую процедуру из-за бесплодия Бенджамина в результате болезни.

Тина заявила телеканалу, что она просто очень хотела ребенка. "И мне все равно, мировой это рекорд или нет", — сказала она.




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