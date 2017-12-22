Леопард Виктория вернется в дикую природу

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Самку переднеазиатского леопарда Викторию выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, конкретная дата будет зависеть от погодных условий. Об этом сообщает заместитель гендиректора по природоохранной деятельности АНО "Центр природы Кавказа" Наталья Вавилова.
По мнению ученых, Виктория должна успешно перенести зиму, особенно если она останется на территории заповедника.
"На территории Кавказского заповедника в рамках Программы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе были созданы все условия для поддержания необходимого поголовья кормовой базы хищника. В прошлом году Виктория там успешно зимовала и охотилась. Благодаря данным с ошейника, у нас была возможность собрать информацию о ее охоте и пойманной добыче. Если она останется на этих территориях, то проблем не должно возникнуть", — рассказала она.
Вавилова сообщила, что за предстоящим выпуском будут наблюдать специалисты Минприроды России, Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Центра восстановления леопарда на Кавказе, АНО "Центр природы Кавказа", WWF и Московского зоопарка, а также Вадим Хинтба, которого представители Минприроды России пригласили на выпуск во время торжественного награждения всех участников операции по отлову Виктории.
"Важно отметить, что произвел отлов животного и уведомил об этом все ответственные органы житель села Лыхны Вадим Хинтба. Именно его усилиями леопарда удалось спасти от возможной гибели. Единственное, о чем герой попросил после передачи Виктории Российским специалистам, это увидеть, как хищника выпустят на свободу, где она будет в безопасности", — подчеркнула Вавилова.
После того как Викторию доставили обратно в сочинский Центр восстановления леопарда на Кавказе, ей предстояло повторно пройти экзамены на степень готовности к самостоятельной жизни в естественной среде.
"Виктория прекрасно справилась с тестами на охоту. Интереса к домашнему скоту она не проявляет, поэтому, надеюсь, что мы сможем ее выпустить уже в начале следующей недели, сейчас этого не позволяют сделать погодные условия", — сказала Вавилова.
Как отмечает Вавилова, Виктория блестяще справилась с тестом на естественный страх дикого животного перед человеком, более того, во время теста она увеличила дистанцию между ней и человеком в 10 раз, по сравнению со своими результатами в 2016 году, это очень хороший показатель. Леопарда планируют выпустить в том же районе, что и в 2016 году, когда она впервые покинула Центр восстановления леопарда на Кавказе в Сочи. На кошку во время проведения обследования уже был одет спутниковый ошейник, который позволит ученым следить за тем, чтобы кошка не приближалась к населенным пунктам.
Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).