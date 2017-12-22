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Леопард в селе Лыхны

Леопард Виктория вернется в дикую природу

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (20)
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В ноябре 2017 года житель села Лыхны Вадим Хинтба поймал в самодельную ловушку леопарда Викторию.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Самку переднеазиатского леопарда Викторию выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, конкретная дата будет зависеть от погодных условий. Об этом сообщает заместитель гендиректора по природоохранной деятельности АНО "Центр природы Кавказа" Наталья Вавилова.

Леопард в селе Лыхны
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По мнению ученых, Виктория должна успешно перенести зиму, особенно если она останется на территории заповедника.

"На территории Кавказского заповедника в рамках Программы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе были созданы все условия для поддержания необходимого поголовья кормовой базы хищника. В прошлом году Виктория там успешно зимовала и охотилась. Благодаря данным с ошейника, у нас была возможность собрать информацию о ее охоте и пойманной добыче. Если она останется на этих территориях, то проблем не должно возникнуть", — рассказала она.

Вавилова сообщила, что за предстоящим выпуском будут наблюдать специалисты Минприроды России, Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Центра восстановления леопарда на Кавказе, АНО "Центр природы Кавказа", WWF и Московского зоопарка, а также Вадим Хинтба, которого представители Минприроды России пригласили на выпуск во время торжественного награждения всех участников операции по отлову Виктории.

"Важно отметить, что произвел отлов животного и уведомил об этом все ответственные органы житель села Лыхны Вадим Хинтба. Именно его усилиями леопарда удалось спасти от возможной гибели. Единственное, о чем герой попросил после передачи Виктории Российским специалистам, это увидеть, как хищника выпустят на свободу, где она будет в безопасности", — подчеркнула Вавилова.

После того как Викторию доставили обратно в сочинский Центр восстановления леопарда на Кавказе, ей предстояло повторно пройти экзамены на степень готовности к самостоятельной жизни в естественной среде.

Наталья Дронова
© Фото: из личного архива Натальи Дроновой
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"Виктория прекрасно справилась с тестами на охоту. Интереса к домашнему скоту она не проявляет, поэтому, надеюсь, что мы сможем ее выпустить уже в начале следующей недели, сейчас этого не позволяют сделать погодные условия", — сказала Вавилова.

Как отмечает Вавилова, Виктория блестяще справилась с тестом на естественный страх дикого животного перед человеком, более того, во время теста она увеличила дистанцию между ней и человеком в 10 раз, по сравнению со своими результатами в 2016 году, это очень хороший показатель. Леопарда планируют выпустить в том же районе, что и в 2016 году, когда она впервые покинула Центр восстановления леопарда на Кавказе в Сочи. На кошку во время проведения обследования уже был одет спутниковый ошейник, который позволит ученым следить за тем, чтобы кошка не приближалась к населенным пунктам.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

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Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (20)



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