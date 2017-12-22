Белоруссия официально разрешила все криптовалюты и майнинг

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в пятницу, что подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейна и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний, сообщает РИА Новости. © REUTERS/ Dado Ruvic Революция или крах: биткоин против доллара, блокчейн против бюрократии

Ранее в Белоруссии при активном участии представителей IT-бизнеса был разработан проект декрета, создающий один из наиболее благоприятных в мире бизнес-климатов для развития IT-отрасли. В частности планировалось, что документ закрепит на законодательном уровне ряд норм передового международного права в этой области, а также такие понятия, как "блокчейн", "криптовалюты", "смарт-контракт". На совещании по проекту документа Лукашенко отмечал, что его положения укладываются в план действий властей по реализации принятого весной решения о создании IT-страны.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко сообщил на встрече с предпринимателями в пятницу в Минске, что подписал этот документ.

"Белоруссия становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области", — заявил Лукашенко, говоря о подписанном документе.

По словам президента, главная цель документа — создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Белоруссию, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт. "Вторая цель декрета — инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья — внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению", — сказал он.

Глава государства отметил, что он поддержал все предложения предпринимателей, какие бы сложные темы они ни затрагивали. "Есть у нас продвинутые люди, которые уже подумали, как этим заниматься. Я подумал так: у нас сегодня этого нет, если что-то будет хорошее — в плюс, если будет в минус — я знаю, с кого спросить", — сказал он.

Более того, заметил президент, с принятием декрета в Белоруссии не только будут созданы условия для развития IT-сферы, но и приобретены уникальные конкурентные преимущества для привлечения технологий, капиталов и, главное, умных и талантливых людей со всего мира. "Этот декрет, наряду с пакетом принятых решений для бизнеса, должен позволить Белоруссии стать на путь опережающего развития", — подчеркнул Лукашенко.