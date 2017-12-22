Назначена предварительная встреча к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Подготовительная встреча к конгрессу нацдиалога Сирии будет проведена тремя странами-гарантами Россией, Ираном, Турцией в Сочи 19-20 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление стран-гарантов.

"Три страны-гаранта проведут специальную подготовительную встречу в Сочи перед конгрессом национального диалога Сирии, которая пройдет 19-20 января", — говорится в документе, который зачитал по итогам восьмого раунда переговоров в Астане глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Вооруженная Оппозиция Сирии проведет консультации по участию в конгрессе нацдиалога, учтет мнение всех, заявил глава делегации сирийской оппозиции на восьмом раунде переговоров в Астане Ахмад Тома.