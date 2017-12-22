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Заседание ЦИК РФ, посвященное старту избирательной кампании по выборам президента РФ

Первый кандидат в президенты России зарегистрирован

© Sputnik. Антон Денисов
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Выборы президента России пройдут 18 марта. Владимир Жириновский будет баллотироваться на пост главы государства уже в шестой раз.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. ЦИК России в пятницу зарегистрировал уполномоченных представителей партии ЛДПР, которая выдвинула кандидатом в президенты РФ своего лидера Владимира Жириновского, и дал самому кандидату разрешение на открытие специального избирательного счёта, теперь он может приступить к формированию избирательного фонда своей кампании, сообщает РИА Новости.

Другие кандидаты

Следом за Жириновским документы в ЦИК подал Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов.

"Партия роста" относится к непарламентским партиям. В этой связи Титову предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. При этом на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.

Помимо Жириновского и Титова в ЦИК подал документы бывший депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, которого выдвигает партия "Честно".

Ранее об участии в выборах объявил действующий президент России Владимир Путин. На выборы он пойдет как самовыдвиженец.

Опрос показал, что, если бы выборы главы государства проводились в следующее воскресенье, за Путина проголосовали бы 69% россиян.

Также опрос ФОМ показал, что большинство россиян считают Путина политиком года. Социологи задавали открытый вопрос, без предложения фамилий, то есть респонденты сами выбирали, кто подойдет под указанное определение. Почти половина опрошенных назвали человеком года Путина, на втором месте по популярности глава МИД России Сергей Лавров, его назвали 5% респондентов, глава Минобороны Сергей Шойгу стал человеком года по мнению 4% опрошенных.




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