США решили поставлять "оборонительное вооружение" Украине

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Вашингтон будет поставлять оборонительное вооружение Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета, сообщает РИА Новости со ссылкой представителя госдепартамента США Хезера Науэрта.

© Sputnik. Евгений Котенко Госдеп США выдал лицензию на поставки оружия Украине

"Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении Науэрт без дальнейших подробностей.

"Помощь США, как мы говорили ранее, носит исключительно оборонительный характер, мы всегда говорили о том, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя", — отмечается в заявлении.

В нем добавляется, что США сохраняют приверженность выполнению минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.