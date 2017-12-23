Илон Маск презентовал машину, которая полетит в космос

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск опубликовал в своем Instagram фотографию автомобиля, который будет запущен в направлении Марса на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки, сообщает РИА Новости.
Ранее основатель SpaceX и Tesla объявил, что первый полет тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, запуск которой состоится под песню Дэвида Боуи Space Oddity, намечен на январь.
Первоначально ожидалось, что ракета полетит к Марсу в 2013 году, однако сроки постоянно сдвигались.