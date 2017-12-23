Илон Маск презентовал машину, которая полетит в космос

Основатель SpaceX и Tesla Маск отметил, что красный Tesla Roadster отправится к Марсу для внесения разнообразия в тестовый процесс.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск опубликовал в своем Instagram фотографию автомобиля, который будет запущен в направлении Марса на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки, сообщает РИА Новости.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Дек 22, 2017 at 10:47 PST

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Дек 20, 2017 at 1:47 PST

Первоначально ожидалось, что ракета полетит к Марсу в 2013 году, однако сроки постоянно сдвигались.