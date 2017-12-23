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Илон Маск. Архивное фото.

Илон Маск презентовал машину, которая полетит в космос

© AFP/ ERIC PIERMONT
Новости
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Основатель SpaceX и Tesla Маск отметил, что красный Tesla Roadster отправится к Марсу для внесения разнообразия в тестовый процесс.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск опубликовал в своем Instagram фотографию автомобиля, который будет запущен в направлении Марса на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки, сообщает РИА Новости. 

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Дек 22, 2017 at 10:47 PST

Ранее основатель SpaceX и Tesla объявил, что первый полет тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, запуск которой состоится под песню Дэвида Боуи Space Oddity, намечен на январь.

Первоначально ожидалось, что ракета полетит к Марсу в 2013 году, однако сроки постоянно сдвигались.

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