Хоккей на Красной площади: Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги

Вместе с Путиным в матче приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, саксофонист Игорь Бутман, хоккеист Вячеслав Фетисов.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Глава России Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, прошедшем поздно вечером на Красной площади в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

Президент играл под номером 11.

Президент РФ В. Путин принял участие в хоккейном матче НХЛ на Красной площади © Sputnik. Алексей Никольский

Президент РФ В. Путин принял участие в хоккейном матче НХЛ на Красной площади © Sputnik. Алексей Никольский

Президент РФ В. Путин принял участие в хоккейном матче НХЛ на Красной площади © Sputnik. Алексей Никольский

Президент РФ В. Путин принял участие в хоккейном матче НХЛ на Красной площади © Sputnik. Алексей Никольский 1 / 4 © Sputnik. Алексей Никольский Президент РФ В. Путин принял участие в хоккейном матче НХЛ на Красной площади

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.