Хоккей на Красной площади: Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Глава России Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, прошедшем поздно вечером на Красной площади в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.
Президент играл под номером 11.
- Президент РФ В. Путин принял участие в хоккейном матче НХЛ на Красной площади© Sputnik. Алексей Никольский
- Президент РФ В. Путин принял участие в хоккейном матче НХЛ на Красной площади© Sputnik. Алексей Никольский
- Президент РФ В. Путин принял участие в хоккейном матче НХЛ на Красной площади© Sputnik. Алексей Никольский
- Президент РФ В. Путин принял участие в хоккейном матче НХЛ на Красной площади© Sputnik. Алексей Никольский
Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.