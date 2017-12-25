Абхазия приняла участие в I Съезде Совета писателей и читателей в Москве

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия приняла участие в I Съезде Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии, сказал в интервью радио Sputnik писатель, заместитель председателя литературного совета АНЕ Владимир Делба.

"Абхазия входит в число стран, которые позиционируются как члены объединения, в Совет писателей и читателей при Ассамблее народов Евразии. Вчера был первый съезд, те решения, которые приняты, касаются налаживания выпуска региональных журналов, при этом планируется, что они должны выходить на трех языках, что касается нас, это абхазский, перевод с абхазского на русский и перевод с абхазского на английский", — добавил он.

Также на съезде было принято решение о том, что в мае состоится литературный фестиваль. На третий Евразийский Литературный фестиваль фестивалей ЛиФФт приглашены литераторы из 45 стран. Абхазия представлена в проекте с момента основания, с 2015 года.

"Эти вопросы будут рассмотрены уже в рамках руководства Ассамблеи. Предварительно эти идеи на верху поддержаны, если будет финансирование, то эти два вопроса решатся", — отметил Делба.

При этом Владимир Делба подчеркнул, что организация писательского фестиваля в Сочи не потребует больших финансов, чего нельзя сказать о выходе журнала.

© Sputnik / Томас Тхайцук Писатель Делба: в каждом произведении ностальгия по родине

"Что касается журнала, то в организационном и финансовом плане посерьезней, но этот журнал будет распространяться по всем тем странам, которые входят в этот ареал", — подчеркнул писатель.

Он считает, что в некотором смысле возродится ситуация советского периода.

"Тогда был обеспечен перевод наших авторов на русский язык в первую очередь, тем более, если будет перевод на английский язык, произведения смогут читать большее количество людей", — сказал он.

На первый съезд Союза писателей и читателей при Ассамблее народов Евразии присутствовали представители из Германии, Франции, Бельгии и Дании.

"Были также представители из восточной Европы — Венгрии, Болгарии, я уже не беру почти все страны СНГ, которые работают в этом проекте. Есть также китайцы, индийцы, действительно, эти 45 стран еще не предел", — говорит Делба.

На первом этапе не обсуждался вопрос, связанный с насыщением журнала. В рамках проекта журнал уже стал выходить в российских регионах.

"Это небольшой журнал, объемом порядка 200 страниц, но с другой стороны, там достаточно места для того, чтобы давать информацию", — сказал он.

Формировать журнал будут два писательских сообщества в Абхазии – Союз писателей Абхазии и Ассоциация писателей Абхазии, заключил Владимир Делба.