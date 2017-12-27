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Архивное фото полиции в Москве

Стрельбу открыли на юго-востоке Москвы, несколько человек в заложниках

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
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В результате стрельбы в здании на юго-востоке Москвы погиб один человек.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. В здании фабрики на юго-востоке Москвы неизвестные удерживают несколько человек, ранее там прозвучали выстрелы, сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

"Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция оцепила район происшествия.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по столице сообщили, что полиция принимает меры по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, в результате которой погиб один человек. Речь идет предположительно о конфликте между хозяйствующими субъектами.




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