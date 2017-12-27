Участники "Ты супер! Танцы" увидели оперу и встретились с Гергиевым

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Участники шоу "Ты супер! Танцы" после посещения оперы "Рождественская сказка" встретились с дирижером, музыкальным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым.

Художественный руководитель-директор Мариинского театра, всемирно известный дирижер встретился с юными танцорами после посещения оперы "Рождественская сказка".

Знаменитый артист поделился бесценным опытом со своими слушателями и рассказал о тонкостях управления большим оркестром, а также вспомнил о том, как он гастролировал по родным странам юных танцоров.

© Sputnik Валерий Гергиев встретился с участниками проекта "Ты супер! Танцы"

Дети смогли задать массу вопросов опытному руководителю театра.

"Дирижировать просто, нужно лишь немного понимать, как работает оркестр. А вот почувствовать его работу можно только после долгих лет обучения", — отметил Валерий Гергиев.

Финалистка проекта из Абхазии интересовалась, как дирижеры наказывают взрослых музыкантов за оплошность. Дирижер ответил, что хорошие музыканты не ошибаются специально, и в таком случае наказывать их нельзя, нужно просто попросить их быть внимательнее.

"Новогодние каникулы в Питере незабываемы. Теперь я понимаю, почему этот город называют культурной столицей. Дней мало, но и этого было достаточно, чтобы влюбиться в этот город и хотеть приезжать сюда постоянно", — сказала Милена Тачулия.

Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства. Дети отправились в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург, где они увидели главные достопримечательности города и познакомились с известными деятелями культуры. Также агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо и окажет помощь в поступлении в российские вузы.

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