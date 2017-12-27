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Валерий Гергиев встретился с участниками проекта Ты супер! Танцы

Участники "Ты супер! Танцы" увидели оперу и встретились с Гергиевым

© Sputnik
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Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (75)
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Участникам международного шоу "Ты супер! Танцы" международное информационное агентство и радио Sputnik подарило предновогоднюю поездку в Санкт-Петербург.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Участники шоу "Ты супер! Танцы" после посещения оперы "Рождественская сказка" встретились с дирижером, музыкальным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым.

Художественный руководитель-директор Мариинского театра, всемирно известный дирижер встретился с юными танцорами после посещения оперы "Рождественская сказка".

Знаменитый артист поделился бесценным опытом со своими слушателями и рассказал о тонкостях управления большим оркестром, а также вспомнил о том, как он гастролировал по родным странам юных танцоров.

Валерий Гергиев встретился с участниками проекта Ты супер! Танцы
© Sputnik
Валерий Гергиев встретился с участниками проекта "Ты супер! Танцы"

Дети смогли задать массу вопросов опытному руководителю театра.

"Дирижировать просто, нужно лишь немного понимать, как работает оркестр. А вот почувствовать его работу можно только после долгих лет обучения", — отметил Валерий Гергиев.

Финалистка проекта из Абхазии интересовалась, как дирижеры наказывают взрослых музыкантов за оплошность. Дирижер ответил, что хорошие музыканты не ошибаются специально, и в таком случае наказывать их нельзя, нужно просто попросить их быть внимательнее.

Как наказывают музыкантов: участники Ты супер! Танцы беседовали с Гергиевым
© Sputnik
Как наказывают музыкантов: участники "Ты супер! Танцы" беседовали с Гергиевым

"Новогодние каникулы в Питере незабываемы. Теперь я понимаю, почему этот город называют культурной столицей. Дней мало, но и этого было достаточно, чтобы влюбиться в этот город и хотеть приезжать сюда постоянно", — сказала Милена Тачулия.

Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства. Дети отправились в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург, где они увидели главные достопримечательности города и познакомились с известными деятелями культуры. Также агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо и окажет помощь в поступлении в российские вузы.

Sputnik (sputniknews.com) – информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (75)



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