WhatsApp в следующем году не будет работать на некоторых смартфонах

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. Мессенджер WhatsApp в 2018 году перестанет работать на смартфонах с некоторыми операционными системами, сообщает РИА Новости со ссылкой на блог компании.
В дальнейшем мессенджер перестанет поддерживать и Nokia S40 (с 31 декабря 2018 года), а к 2020 году — Android 2.3.7 и более ранние версии.
С 30 июня текущего года приложение не поддерживается в системе Nokia Symbian S60.
Компания в связи с этим уточняет, что некоторые функции приложения могут перестать работать на старых устройствах "в любое время".
Отказ от работы с этими операционными системами связан с тем, что сегодня большее количество людей используют операционные системы от Google, Apple и Microsoft, на долю которых приходится 99,5% продаж. При этом в 2009 году, когда появился сервис WhatsApp, около 70% пользователей использовали ОС от BlackBerry и Nokia.
WhatsApp — бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Приложение используют более 1 миллиарда человек в более чем 180 странах.