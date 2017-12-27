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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона

WhatsApp в следующем году не будет работать на некоторых смартфонах

© Sputnik. Natalya Seliverstova
Новости
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По сообщению WhatsApp, приложение не будет работать с ОС для мобильных приложений Windows 8.0 или более ранних, а также BlackBerry OS и BlackBerry 10, начиная с 31 декабря 2017 года.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. Мессенджер WhatsApp в 2018 году перестанет работать на смартфонах с некоторыми операционными системами, сообщает РИА Новости со ссылкой на блог компании.

В дальнейшем мессенджер перестанет поддерживать и Nokia S40 (с 31 декабря 2018 года), а к 2020 году — Android 2.3.7 и более ранние версии.

С 30 июня текущего года приложение не поддерживается в системе Nokia Symbian S60.

Компания в связи с этим уточняет, что некоторые функции приложения могут перестать работать на старых устройствах "в любое время".

Отказ от работы с этими операционными системами связан с тем, что сегодня большее количество людей используют операционные системы от Google, Apple и Microsoft, на долю которых приходится 99,5% продаж. При этом в 2009 году, когда появился сервис WhatsApp, около 70% пользователей использовали ОС от BlackBerry и Nokia.

WhatsApp — бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Приложение используют более 1 миллиарда человек в более чем 180 странах.




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