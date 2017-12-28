Рождение кинемотографа: как это было

Sputnik Эстония предлагает вспомнить историю появления первого кинопоказа, положившего начало эпохе кино.
28 декабря 1895 года в Париже, на улице Капуцинок, в доме номер 14 состоялся первый в мире платный публичный кинопоказ из 10 короткометражных фильмов, снятых братьями Люмьер. Поэтому именно 28 декабря принято считать Международным днем кинематографа.
Технологии, позволяющие развиваться фильмоиндустрии, возникли еще в 1830-х годах. Сначала был изобретен фенакистископ — аппарат, позволяющий показывать несколько рисунков с эффектом движущегося изображения. Позднее Томас Эдисон и Уильям Диксон разработали первую кинематографическую систему и в 1890 году создали первую кинокамеру. Через год появился кинескоп, позволяющий транслировать отснятую пленку.
Если первые фильмы были протяженностью около 7 минут, то в начале ХХ века хронометраж кинокартины увеличился до 15-20 минут. Это породило особый подход к режиссуре, актерской игре и формированию жанров. С течением времени мир кинематографа претерпел масштабные изменения, он проделал путь от немого до звукового кино, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. Теперь никого не удивить даже 3D-спецэффектами.
Международная оценка
Киноиндустрия получила стремительное развитие во многих странах мира, начали вставать вопросы о качественной оценке фильмов и работы членов съемочной группы. Один из основных показателей успеха фильма — это кассовые сборы с проката.
Однако ошибочно считать этот показатель единственно объективным, поскольку все отснятые фильмы находятся в разных условиях: одни широко анонсированы и в число актеров входят знаменитые имена, другие же снимаются неизвестными широкой публике режиссерами с ограниченными бюджетами. На популярность фильма за рубежом могут повлиять также национальные и культурные особенности страны.
Для решения этой проблемы в мире появилось огромное количество кинофестивалей, многие из которых завоевали признание и считаются престижными для их участников. В список самых знаменитых и престижных фестивалей вошли Каннский, Берлинский, Московский, Венецианский. Кинофестиваль — это возможность заявить о себе не только именитым режиссерам, но и начинающим, получить оценку своему творчеству и выйти в прокат на большие экраны многих стран мира.
Несколько любопытных фактов о кино
- Режиссер Роберт Родригес снял фильм "100 лет: кино, которое вы никогда не увидите" с Джоном Малковичем в главной роли. Его премьера назначена на 18 ноября 2115 года. Сейф с фильмом все это время будет храниться в подвале компании Rémy Martin, которая стала спонсором проекта.
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- Для нагнетания эффекта страха и ужаса на зрителей Альфред Хичкок в своем фильме "Птицы" (1963) отказался от использования в картине какой-либо музыки и решил не ставить в конце надпись The End.
- Гонорар Арнольда Шварценеггера за съемки в фильме "Терминатор 2: Судный день" составил 15 миллионов долларов. По сценарию, в его роли было всего 700 слов, а значит, каждое слово обошлось компании в 21 429 долларов.
- В фильме "Казино Рояль" для съемок сцены аварии были разбиты три автомобиля Aston Martin DBS стоимостью 300 тысяч долларов каждая.
- Фильм "Аватар" состоит из живого действия только на 40%, остальные 60% составляют компьютерные элементы. Его сценарий пролежал на полке 8 лет, прежде чем вышел на большие экраны, поскольку в конце 1990-х годов ни одна киностудия не готова была финансировать проект стоимостью 400 миллионов долларов.