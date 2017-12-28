Рождение кинемотографа: как это было

Sputnik Эстония предлагает вспомнить историю появления первого кинопоказа, положившего начало эпохе кино.

28 декабря 1895 года в Париже, на улице Капуцинок, в доме номер 14 состоялся первый в мире платный публичный кинопоказ из 10 короткометражных фильмов, снятых братьями Люмьер. Поэтому именно 28 декабря принято считать Международным днем кинематографа.

© Sputnik Томас Тхайцук, Владимир Бегунов Абхазские голоса мирового кино

Технологии, позволяющие развиваться фильмоиндустрии, возникли еще в 1830-х годах. Сначала был изобретен фенакистископ — аппарат, позволяющий показывать несколько рисунков с эффектом движущегося изображения. Позднее Томас Эдисон и Уильям Диксон разработали первую кинематографическую систему и в 1890 году создали первую кинокамеру. Через год появился кинескоп, позволяющий транслировать отснятую пленку.

Если первые фильмы были протяженностью около 7 минут, то в начале ХХ века хронометраж кинокартины увеличился до 15-20 минут. Это породило особый подход к режиссуре, актерской игре и формированию жанров. С течением времени мир кинематографа претерпел масштабные изменения, он проделал путь от немого до звукового кино, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. Теперь никого не удивить даже 3D-спецэффектами.

Международная оценка

Киноиндустрия получила стремительное развитие во многих странах мира, начали вставать вопросы о качественной оценке фильмов и работы членов съемочной группы. Один из основных показателей успеха фильма — это кассовые сборы с проката.

Однако ошибочно считать этот показатель единственно объективным, поскольку все отснятые фильмы находятся в разных условиях: одни широко анонсированы и в число актеров входят знаменитые имена, другие же снимаются неизвестными широкой публике режиссерами с ограниченными бюджетами. На популярность фильма за рубежом могут повлиять также национальные и культурные особенности страны.

Для решения этой проблемы в мире появилось огромное количество кинофестивалей, многие из которых завоевали признание и считаются престижными для их участников. В список самых знаменитых и престижных фестивалей вошли Каннский, Берлинский, Московский, Венецианский. Кинофестиваль — это возможность заявить о себе не только именитым режиссерам, но и начинающим, получить оценку своему творчеству и выйти в прокат на большие экраны многих стран мира.

Несколько любопытных фактов о кино