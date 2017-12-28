18:52 28 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Круговая панорама на ВВЦ

Рождение кинемотографа: как это было

© Sputnik. Артем Житенев
Новости
Получить короткую ссылку
12 0 0

28 декабря считается Международным днем кинематографа.

Sputnik Эстония предлагает вспомнить историю появления первого кинопоказа, положившего начало эпохе кино.

28 декабря 1895 года в Париже, на улице Капуцинок, в доме номер 14 состоялся первый в мире платный публичный кинопоказ из 10 короткометражных фильмов, снятых братьями Люмьер. Поэтому именно 28 декабря принято считать Международным днем кинематографа.

Абхазские голоса мирового кино
© Sputnik Томас Тхайцук, Владимир Бегунов
Абхазские голоса мирового кино

Технологии, позволяющие развиваться фильмоиндустрии, возникли еще в 1830-х годах. Сначала был изобретен фенакистископ — аппарат, позволяющий показывать несколько рисунков с эффектом движущегося изображения. Позднее Томас Эдисон и Уильям Диксон разработали первую кинематографическую систему и в 1890 году создали первую кинокамеру. Через год появился кинескоп, позволяющий транслировать отснятую пленку.

Если первые фильмы были протяженностью около 7 минут, то в начале ХХ века хронометраж кинокартины увеличился до 15-20 минут. Это породило особый подход к режиссуре, актерской игре и формированию жанров. С течением времени мир кинематографа претерпел масштабные изменения, он проделал путь от немого до звукового кино, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. Теперь никого не удивить даже 3D-спецэффектами.

Международная оценка

Киноиндустрия получила стремительное развитие во многих странах мира, начали вставать вопросы о качественной оценке фильмов и работы членов съемочной группы. Один из основных показателей успеха фильма — это кассовые сборы с проката.

Однако ошибочно считать этот показатель единственно объективным, поскольку все отснятые фильмы находятся в разных условиях: одни широко анонсированы и в число актеров входят знаменитые имена, другие же снимаются неизвестными широкой публике режиссерами с ограниченными бюджетами. На популярность фильма за рубежом могут повлиять также национальные и культурные особенности страны.

Для решения этой проблемы в мире появилось огромное количество кинофестивалей, многие из которых завоевали признание и считаются престижными для их участников. В список самых знаменитых и престижных фестивалей вошли Каннский, Берлинский, Московский, Венецианский. Кинофестиваль — это возможность заявить о себе не только именитым режиссерам, но и начинающим, получить оценку своему творчеству и выйти в прокат на большие экраны многих стран мира.

Несколько любопытных фактов о кино

  • Режиссер Роберт Родригес снял фильм "100 лет: кино, которое вы никогда не увидите" с Джоном Малковичем в главной роли. Его премьера назначена на 18 ноября 2115 года. Сейф с фильмом все это время будет храниться в подвале компании Rémy Martin, которая стала спонсором проекта.

    Съемки. Архивное фото.
    © Sputnik. РИА Новости
    По местам кино в Абхазии

  • Для нагнетания эффекта страха и ужаса на зрителей Альфред Хичкок в своем фильме "Птицы" (1963) отказался от использования в картине какой-либо музыки и решил не ставить в конце надпись The End.
  • Гонорар Арнольда Шварценеггера за съемки в фильме "Терминатор 2: Судный день" составил 15 миллионов долларов. По сценарию, в его роли было всего 700 слов, а значит, каждое слово обошлось компании в 21 429 долларов.
  • В фильме "Казино Рояль" для съемок сцены аварии были разбиты три автомобиля Aston Martin DBS стоимостью 300 тысяч долларов каждая.
  • Фильм "Аватар" состоит из живого действия только на 40%, остальные 60% составляют компьютерные элементы. Его сценарий пролежал на полке 8 лет, прежде чем вышел на большие экраны, поскольку в конце 1990-х годов ни одна киностудия не готова была финансировать проект стоимостью 400 миллионов долларов.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Будут сидеть!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.

  • Круизное судно, фото из архива
    Заманчивый Каспий

    Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.

  • Выборы в парламент Армении, голосование
    Только по зову сердца!

    Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.

  • Монеты
    Не спи, клиент!

    В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк" похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.

  • Мужчина проходит зону контроля безопасности в международном аэропорту Манас. Архивное фото
    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

  • Ядерное топливо, архивное фото
    Топливо будет!

    Топливная компания ТВЭЛ, входящая в состав российской корпорации "Росатом", подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС.

  • Арт объект Рождественская лампочка на улице Экспорта
    В Ригу за праздником

    Все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу раскуплены до 3 января: 85% пассажиров латвийской железной дороги – россияне.

  • Флаг Грузии в Каунасе в честь независимости Грузии, архивное фото
    "Грузия" и точка!

    В ответ на просьбу президента Грузии называть его страну "Сакартвелия", стражи литовского языка заявили, что пока к этому не готовы.

  • Дом-музей Пушкина в Кишиневе
    Здесь жил поэт

    В кишиневском городском бюджете на 2018 год предусмотрена реставрация территории вокруг дома-музея Пушкина: поэт жил здесь осенью 1820 года.

  • Старик , архивное фото
    Сыновний долг

    В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

  • Взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге
    Последствия взрыва

    Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге есть гражданин Узбекистана, ему оказывается медицинская помощь.

  • Ветеран Великой Отечественной войны Карл Раммус
    Настоящий герой

    В Таллинне в 94 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, дивизионный разведчик, кавалер ордена Красной Звезды Карл Юлиусович Раммус.

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Будут сидеть!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.

  • Круизное судно, фото из архива
    Заманчивый Каспий

    Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.

  • Выборы в парламент Армении, голосование
    Только по зову сердца!

    Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые стильные знаменитости 2017 года по версии Vogue
Последствия взрыва в магазине Перекресток в Петербурге. Кадры с места ЧП
Последствия взрыва в магазине "Перекресток" в Петербурге. Кадры с места ЧП
Новогодний абхазский стол
Сколько стоит новогодний стол в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia