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Самку переднеазиатского леопарда по кличке Виктория выпустили назад в дикую природу 28 декабря на гребень горы Ацархва

Леопарда Викторию вернули в дикую природу

© Фото: предоставлено АНО "Центр природы кавказа"
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Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (21)
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В ноябре 2017 года житель села Лыхны Вадим Хинтба поймал в самодельную ловушку леопарда Викторию.

CУХУМ, 28 дек – Sputnik. Самку переднеазиатского леопарда Викторию выпустили назад в дикую природу. Об этом сообщает заместитель гендиректора по природоохранной деятельности АНО "Центр природы Кавказа" Наталья Вавилова.

"С помощью вертолета клетка с леопардом была доставлена на гребень горы Арцархва, где происходил первый выпуск трех леопардов в июле 2016 года. На горе клетка с леопардом была установлена на землю для выпуска, открыт шибер, леопард покинул клетку и направился в сторону леса. Участники выпуска наблюдали за выпуском с вертолета", — добавила она.

Леопард в селе Лыхны
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Одновременно с леопардом на территории Кавказского заповедника высадилась группа полевого мониторинга из представителей Кавказского заповедника в составе 2 человек, которые осмотрят территорию в районе выпуска леопарда, проверят фотоловушки и состояние кормовой базы на данной территории.

Ранее животное успешно прошло повторную аттестацию в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе.

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Видео предоставлено АНО "Центр природы Кавказа"
Леопарда Викторию вернули в дикую природу

По мнению ученых, Виктория должна успешно перенести зиму, особенно если она останется на территории заповедника, и даже принести потомство.

"В районе метеостанции Джуга Кавказского заповедника в середине декабря был замечен самец леопарда, это в 8 километрах от выпуска. Надеемся, что они встретятся", — отметила Наталья Вавилова.

Как рассказала Вавилова, Виктория справилась с тестом на естественный страх дикого животного перед человеком, более того, во время теста она увеличила дистанцию между ней и человеком в 10 раз, по сравнению со своими результатами в 2016 году, это очень хороший показатель.

Спасибо за Викторию: жителей села Лыхны наградили за спасение леопарда
© Sputnik Бадри Есиава
Спасибо за Викторию: жителей села Лыхны наградили за спасение леопарда

За выпуском наблюдали специалисты Минприроды России, Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Центра восстановления леопарда на Кавказе, АНО "Центр природы Кавказа", WWF и Московского зоопарка, а также Вадим Хинтба, которого представители Минприроды России пригласили на выпуск во время торжественного награждения всех участников операции по отлову Виктории.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

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Переднеазиатского леопарда поймали в Абхазии (21)



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