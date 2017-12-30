Российские спортсмены выйдут на открытие Игр-2018 в серых куртках

Надпись Russia на куртках российских спортсменов будет заменена круглой эмблемой "спортсмены-олимпийцы из России".

СУХУМ, 30 дек — Sputnik. Российские спортсмены на открытие зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане выйдут в куртках серого цвета, сообщает Р-Спорт со ссылкой на главу Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова.

"По форме — серые куртки. Единственное, что на них были цвета флага вертикальные, а сзади была надпись Russia английскими буквами. А теперь полоски будут закрыты серым шарфом, а вместо надписи будет круглая эмблема "спортсмены-олимпийцы из России", — сказал Жуков.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря объявил о возможности допуска к Олимпиаде-2018 только "чистых" российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). Комиссия МОК определит список российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2018, не позднее 28 января.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.