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Президент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС

Президент России поздравил президента США с Рождеством и Новым годом

© Sputnik. Сергей Гунеев
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Путин отметил, что выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано сейчас в целях укрепления стратегической стабильности в мире.

СУХУМ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством и Новым годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В поздравлении Путин, в частности, высказал убежденность, что "в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы".

Российский лидер отметил важность того, что основой для развития отношений между Москвой и Вашингтоном должны стать принципы равноправия и взаимного уважения.

"Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу", – подчеркнул он.

Сейчас отношения Москвы и Вашингтона переживают один из самых тяжелых кризисов за всю историю. Так, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию, а именно ту позицию, которую США занимает в отношении России, одним из главных разочарований уходящего года.




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