Организатор взрыва в Петербурге задержан ФСБ

Подозреваемый передан в СК РФ для проведения дальнейших следственных действий.

СУХУМ, 30 дек — Sputnik. Сотрудники ФСБ выяснили личность организатора и исполнителя взрыва в магазине в Санкт-Петербурге и задержали его, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в городе Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.