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Города мира. Лондон

Великобритания может ввести в оборот национальную криптовалюту

© Sputnik. Алекс Макнотон
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Банк Англии еще в феврале 2015 года создал специальную исследовательскую группу, в задачи которой входила проработка варианта введения в оборот криптовалюты, привязанной к фунту стерлингов.

СУХУМ, 31 дек — Sputnik. Центральный Банк Великобритании может дать разрешение на введение в оборот национальной криптовалюты уже в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Визуализация приложения для перевода криптовалют со смартфона
© Fotolia/ NicoElNino
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По данным издания, Банк Англии еще в феврале 2015 года создал специальную исследовательскую группу, в задачи которой входила проработка варианта введения в оборот криптовалюты, привязанной к фунту стерлингов. Специалисты регулятора сейчас изучают технологию электронных транзакций, используемую в операциях с биткоином и другими криптовалютами.

По словам представителя британского центробанка, ожидается, что в следующем году исследовательская группа представит результаты работы.

Как пишет газета, глава британского ЦБ Марк Карни заявил на предрождественской встрече с парламентским финансовым комитетом, что большой интерес представляет "базовая технология" транзакций с криптовалютами. "Базовая технология представляет по-настоящему большой интерес. Мы в Банке Англии сейчас работаем с ней", — цитирует издание Карни.

Он добавил, что уже провел переговоры с другими центробанками по введению в оборот электронной валюты, подчеркнув, что технология блокчейн (база данных общего пользования, которая функционирует без централизованного руководства) для операций между центральными банками может "благоприятно сказаться на финансовой стабильности и эффективности".

Ранее СМИ сообщали, что вариант введения в обращение национальной криптовалюты рассматривают также в Израиле и Швеции.




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