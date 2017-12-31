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Ниагарский водопад

Низкие температуры в США привели к "замерзанию" Ниагарского водопада

© Sputnik. Сергей Субботин
Новости
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Водная пыль, исходящая от потока воды, превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, создав эффект застывшего водопада.

СУХУМ, 31 дек — Sputnik. Аномальные температуры в Северной Америке привели к иллюзии замерзания Ниагарского водопада, сообщается на РИА Новости.

Сам поток не замерз, однако водная пыль превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, создав эффект застывшего водопада.

Необычное зрелище привлекло в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио множество туристов.

В последние дни в ряде штатов установилась морозная погода, выпал снег. По прогнозам синоптиков, в Вашингтоне в новогоднюю ночь ожидается минус 13 градусов по Цельсию, а температурный рекорд для этого города был установлен в 1899 году, когда термометр показал минус 26 градусов.




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