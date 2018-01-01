Пройди тест: угадай, из каких стран эти девушки

Редакция Sputnik Таджикистан предлагает выяснить, насколько хорошо вы знакомы с культурами других стран.
Румынский фотограф Михаела Норок объездила несколько десятков стран, чтобы создать "Атлас красоты", в котором собраны портреты девушек из разных стран мира. Цель ее проекта — показать многообразие красоты.
Под каждой фотографией представлены три варианта ответа, выбирайте тот, который считаете правильным, и кликайте на него мышкой. Правильный ответ будет выделен зеленым, а неправильный — красным.
Некоторые вопросы покажутся легкими, а некоторые заставят прибегнуть к интуиции.