Пройди тест: угадай, из каких стран эти девушки

"Девушки бывают разные", поется в известной песне. Их отличают цвет волос и глаз, одежда, украшения и даже манера поведения

Редакция Sputnik Таджикистан предлагает выяснить, насколько хорошо вы знакомы с культурами других стран.

Румынский фотограф Михаела Норок объездила несколько десятков стран, чтобы создать "Атлас красоты", в котором собраны портреты девушек из разных стран мира. Цель ее проекта — показать многообразие красоты.

Под каждой фотографией представлены три варианта ответа, выбирайте тот, который считаете правильным, и кликайте на него мышкой. Правильный ответ будет выделен зеленым, а неправильный — красным.

Некоторые вопросы покажутся легкими, а некоторые заставят прибегнуть к интуиции.