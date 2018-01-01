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Заседание Совета глав государств СНГ

Новым председателем в СНГ с 1 января станет Таджикистан

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
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Эмомали Рахмон заявил, что во время председательства Таджикистана в Содружестве усилия будут направлены на укрепление военно-технического сотрудничества, а также программе сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Председательствовать в СНГ после России с 1 января 2018 года будет Таджикистан, передает РИА Новости.

В конце декабря, выступая на неформальном саммите СНГ в Москве, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в ходе председательства его страны в Содружестве усилия будут направлены на укрепление военно-технического сотрудничества, а также программе сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах.

Также соответствующее внимание будет уделено вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконному обороту наркотиков.

Рахмон добавил, что усилия Таджикистана, как председателя СНГ, будут направлены на дальнейшее развитие экономического взаимодействия.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ
© Sputnik. Алексей Дружинин
Итоги неформального саммита СНГ: что ждет организацию

По его словам, запланированные в Душанбе встречи глав правительств и саммит глав государств СНГ станут одними из важнейших мероприятий, проводимых в республике в 2018 году.

Как отметил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, концепция председательства Таджикистана в СНГ в 2018 году предусматривает проведение целого комплекса мероприятий, направленных на углубление сотрудничества и активизацию интеграционных процессов. Он выразил уверенность, что определенные концепцией подходы будут поддержаны и реализованы при самом заинтересованном участии всех стран Содружества.

В частности, Лебедев рассчитывает, что в 2018 году может быть подписано соглашение о свободной торговле услугами в рамках СНГ.

Содружество независимых государств — межгосударственное объединение большинства бывших союзных республик СССР. Оно было образовано 8 декабря 1991 года лидерами Белоруссии, России и Украины.

В декабре 1991 года к ним присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят устав Содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются членами СНГ. Туркмения с 2005 года участвует в Содружестве в качестве "ассоциированного члена". В августе 2009 года из состава СНГ вышла Грузия. С 2014 года практически не участвует в деятельности органов СНГ Украина.




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