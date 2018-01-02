Более 1000 машин за сутки сожгли во Франции

Ущерб от поджогов, ставших уже традиционными во Франции, гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Во время беспорядков в новогоднюю ночь в крупных городах Франции, в том числе, в Париже, подожгли 1030 машин,задержано 510 человек, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на МВД Франции.

Правоохранители отмечают, что этот показатель несколько меньше, чем в 2012 и 2013 годах (тогда сожгли 1193 и 1067 машин), но все же больше, чем в прошлом году.

Отметим, что практически любые серьезные беспорядки во Франции заканчиваются поджогами автомобилей. Нынешние волнения в стране связанны с реформой нынешнего президента Эммануэля Макрона в сфере трудового законодательства.